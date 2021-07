Vaccinazioni facoltative e obbligatorie: tre giorni ad accesso libero per i nati negli anni 2004, 2008 e 2014

Tre giornate di richiami ad accesso libero per le vaccinazioni obbligatorie e facoltative per i ragazzi.

Negli hub vaccinali di Schiranna a Varese e di Rancio Valcuvia potranno presentarsi senza appuntamento i nati negli anni 2004-2008-2014 nei giorni:

Giovedì 29 Luglio

Venerdì 30 luglio

Sabato 31 Luglio

In particolare verranno effettuati:

Per i nati nel 2014 il richiamo per la prevenzione della difterite, tetano, pertosse e polio, morbillo, parotite e rosolia (a conclusione del ciclo dell’obbligatorietà vaccinale)

Per i nati del 2008 la prevenzione dell’infezione da papilloma virus e richiamo difterite, tetano, pertosse e polio

Per la coorte del 2004 il richiamo per la prevenzione della difterite, tetano, pertosse e polio (a conclusione del ciclo dell’obbligatorietà vaccinale) e prevenzione meningite

quadrivalente ACWY (vaccinazione raccomandata rivolta agli adolescenti)

L’accesso libero ai centri Vaccinali massivi (HUB) di:

HUB Schiranna, P.le Roma 1; dalle ore 8 alle 20

HUB Rancio, Via Provinciale 13 ; dalle ore 8 alle 20

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da delegato con apposita delega formale. Si dovrà portare la tessera sanitaria.

E’ possibile consultare lo stato vaccinale entrando nel Fascicolo Sanitario del genitore. Nei precedenti 15 giorni non devono essere state effettuate altre vaccinazioni.