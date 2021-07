Vaccinazioni in farmacia, le attività storiche del Varesotto e lo sport nel podcast del 14 luglio

Le principali notizie di mercoledì 14 luglio

Partono le vaccinazioni in farmacia. Regione Lombardia accelera sulla campagna con l’obiettivo di raggiungere quanto prima l’immunità di comunità che metterebbe al riparo dalla circolazione pericolosa del Sars CoV2. Dalla fine di luglio si avvierà una fase sperimentale che vede coinvolte due farmacie del Varesotto: a Gallarate, la farmacia Paolo Introini & c. sas, in via Magenta 27; e a Varese, farmacia della Brunella, via Salvo d’Acquisto 2. Nella prima fase saranno 21 le farmacie coinvolte in tutta la Lombardia, numero che andrà ad aumentare progressivamente fino al coinvolgimento di tutti gli esercizi.

Tra le 117 attività storiche che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte di Regione Lombardia, ce ne sono nove della provincia di Varese: Bar Ristorante Del Circolo “La Famigliare” (1913) Albizzate, Rig-House Busto Arsizio (1955), Da Leo Germignaga (1974), Bar Trattoria Dal Pescatore (1981) Lavena Ponte Tresa, Lella Moda Abbigliamento Merceria Profumeria (1958) Laveno-Mombello, Antica Tabaccheria Anzani (1923) Solbiate Arno, Cicli Ambrosini (1967) Varese, La Piedigrotta (1974) Varese (Calcinate del Pesce), Trattoria Maran (1899) Varese. C’è un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle realtà più disparate della nostra regione.

Una stazione sempre più a misura di ambiente e di cittadino grazie alla nuova velostazione di Busto Arsizio, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) in collaborazione con Ferrovienord (Gruppo Fnm) e Trenord per integrare e rendere sostenibile la mobilità dei pendolari. Realizzata in occasione della ristrutturazione generale dell’edificio, avvenuta nel 2018, l’apertura era attesa quindi da più di tre anni, ma non era mai entrata in funzione. Il servizio parcheggio per le biciclette è disponibile gratuitamente per i possessori della tessera elettronica Trenord “Io Viaggio”. La velostazione può accogliere fino a 38 biciclette in uno spazio di 120 mq ma è già predisposta per un ampliamento del numero di porta bici.

Si è spenta a 44 anni Laura Ceriotti: era diventata la paladina delle donne malate e aveva chiesto maggiore attenzione per il loro diritto alla bellezza nonostante la malattia. Due anni fa Laura, che abitava a Busto Arsizio, era finita sulla copertina di “D” di Repubblica proprio per questa suo spendersi per le donne malate come lei. Tanto il dolore di chi l’ha conosciuta, ma non solo: il suo intervento sul settimanale aveva smosso gli animi di molte persone, tante donne che si trovavano nella medesima situazione, fra chemio e ospedale, grazie alla sua testimonianza avevano trovato il coraggio di esprimere i propri sentimenti ed esternare i propri pensieri.

Con un’altra mossa a sorpresa, dopo quella dell’arrivo di Alessandro Gentile, la Openjobmetis Varese ha ingaggiato quello che sarà il proprio nuovo playmaker titolare. Troy Kell, 25 anni, americano con curioso passaporto siriano, arriva dalla “Serie A” polacca da vincitore, visto che è stato uno dei giocatori chiave dello Stal Ostrow che poche settimane fa ha vinto il titolo nazionale.

Giocatore piuttosto stazzato per il ruolo – è alto 1,92 e pesa 95 chili – tra Polonia e Fiba Europe Cup ha realizzato all’incirca 15 punti a partita con 5 assist e 5 rimbalzi, con qualche lacuna nel tiro da 3 punti. Ad agosto Kell dovrebbe partecipare alla summer league con i Phoenix Suns prima di unirsi alla Openjobmetis.

