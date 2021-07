Da Varese a Busto Arsizio, nelle città esplode la festa per la vittoria della Nazionale

Quando il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma para il rigore ad Alvaro Morata la festa prende la carica ed esplode definitivamente con l’ultimo gol segnato da Jorginho. (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA)

In pochissimi minuti si sono riversati nelle strade delle città centinaia di giovani armati di bandiere e forse anche di un pizzico di imprudenza in un estate che resta comunque ancora segnata dalla pandemia.

In piazza Montegrappa a Varese a seguire gli ultimi istanti del match fra Italia e Spagna sono già in tantissimi e con la vittoria tanti corrono ad aggiudicarsi un posto in prima fila tra la piazza e la rotonda dove sanno che di lì a poco passeranno i caroselli di auto giunte da ogni dove.

Di li a poco la fila di auto in attesa di sfilare tra le ali di folla e bandiere diventa lunghissima. La rotonda di piazza Montegrappa diventa affollatissima e le forze di polizia sono anche costrette a deviare il traffico ormai completamente paralizzato bloccato l’accesso fin dalla piazza Repubblica dove si concentrano gli ultimi momenti di festeggiamenti sfrenati.

Quello che si vede a Varese è però l’esatta fotocopia di quello che stava avvenendo in tutti i centri maggiori della provincia, da Luino a Gallarate e da Saronno a Busto Arsizio.

Qui la diretta della festa esplosa nel centro di Busto Arsizio

Le foto dal centro di Busto