Varese città in trappola: la sfida per conoscere il comune tra aneddoti e curiosità

Sabato 24 luglio arriva a Varese Città in trappola, l’iniziativa di live gaming che toccherà i 12 capoluoghi lombardi per vivere un’esperienza unica e coinvolgente, alla scoperta della Lombardia in un modo totalmente nuovo e sicuro, favorendo il turismo di prossimità con l’uso delle tecnologie digitali e lo spettacolo dal vivo. Varese è la quinta di dodici tappe di gioco: sono aperte le iscrizioni per partecipare.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Varese, ha durata di circa 3 ore. Il ritrovo è alle ore 15:00 ai Giardini Estensi. Gli itinerari di gioco sono costruiti sulla base di percorsi che raccontano aneddoti e curiosità della città, mentre sullo sfondo si sviluppa una linea narrativa complessiva. Alla fine di ogni tappa di gioco, i vincitori avranno raccolto preziosi watt che li aiuteranno ad affrontare il finale.

L’evento è a partecipazione gratuita e con iscrizione obbligatoria a squadre formate da 2 a 4 giocatori. L’obiettivo del gioco è risolvere enigmi, svolgere prove, incontrare personaggi bizzarri e imparare storie e nozioni delle città, superando alcune prove.

«L’innovativa iniziativa – dichiara l’assessore Fabrizio Lovato – è rivolta al pubblico più ampio, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie che abbiano voglia di mettersi in gioco, sviluppare interazioni umane dal vivo, recuperare spunti di socialità e divertirsi in un modo sano e collettivo, in totale sicurezza. Una nuova forma di turismo – continua l’assessore – per scoprire Varese e i suoi segreti da veri protagonisti, immergendosi attivamente nella cultura e natura, tra enigmi e indovinelli da risolvere, prove da superare e missioni da compiere, attraverso tappe disseminate tra parchi, piazze, vie, cortili e particolari angoli della città».

Città in Trappola è un evento firmato Dramatrà e realizzato col contributo di Fondazione Cariplo. Per registrare la squadra: www.dramatra.it/varese-citta-in-trappola. Per informazioni contattare info@dramatra.it, telefono 349 0962629