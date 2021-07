Il Varese Estense Festival si sposta in Basilica per il concerto di Marco Giani

Mercoledì 7 luglio il concerto del Varese Estense Festival dedicato a Mozart e Haydn si sposta nella Basilica di San Vittore, a causa del meteo incerto.

Un’occasione unica per assistere all’interpretazione del clarinettista Marco Giani, musicista di origine varesine, primo clarinetto solista dell’orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ di Milano.

Primo clarinetto solista dell’orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ di Milano, Marco Giani ha un’intensa attività come solista, camerista e professore d’orchestra. Come solista si è esibito con importanti orchestre come la Münchener Kammerorchester presso il Prinzregenten Theater di Monaco di Baviera (ARD), i Kapelle Dresden Solisten, la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, l’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ di Milano, in alcune fra le più importanti sale concertistiche in tutta Europa, in Canada e negli Stati Uniti come il Musikverein di Vienna, Konzerthaus di Berlino, Teatro San Carlo di Napoli, Louise M. Davies Symphony Hall di San Francisco, la Carnegie Hall di New York. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia , la Shleswig Holstein Musik Festival Orchester in Germania, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra del Verbier Festival in Svizzera.

Marco Giani

«Si tratta di un’occasione unica per assistere a un concerto in un luogo suggestivo come la nostra Basilica – dichiara il Sindaco Davide Galimberti – unendo musica e solidarietà, grazie alla raccolta fondi attivata a favore degli ospedali del nostro territorio, fattore che assume una rilevanza ancora più marcata in questo periodo».

Appuntamento alle 21 di mercoledì 7 luglio alla Basilica di San Vittoer in Varese: in programma W.A. Mozart, Concerto per clarinetto e orchestra (K 622) e Haydn , Sinfonia n. 94 “Surprise”, con l’orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano diretta per l’occasione dal maestro Mario Roncuzzi, in collaborazione con “Musica nelle Residenze Storiche”.

Ingresso solo con biglietto, prenotando sul sito di red carpet teatro. Il concerto prende parte alla raccolta fondi di beneficenza per la Fondazione Il Circolo della bontà di Varese. Per informazioni: info@redcarpetteatro.it – telefono 327 7968987.