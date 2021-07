Varese e le notti brave al volante, cinque denunciati per aver alzato il gomito

Controlli in città per prevenire la guida in stato di ebbrezza: i servizi dei carabinieri della Compagnia di Varese hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Varese ben 5 persone tra i 20 e i 40 anni, in quanto ritenuti responsabili del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare, i militari hanno proceduto al controllo dei giovani, mentre stavano transitando nel centro della città di Varese alla guida delle rispettive autovetture, in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche.

Sottoposti ad accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale, veniva appurato essersi messi alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico superiore a 0,8 g./l., mentre un giovane ventenne varesino è stato sanzionato amministrativamente per tasso alcolemico compreso tra 0,5 g./l. e 0,8 g./l..

Pertanto sono state ritirate complessivamente ben 6 patenti di guida, per il successivo inoltro alla Prefettura di Varese e sono state elevate in totale 14 sanzioni amministrative per varie infrazioni al Codice della Strada.

I controlli verranno costantemente ripetuti dai Carabinieri nel corso dei prossimi giorni anche con il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio.