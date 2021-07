Verbania e “un mondo di libri“: raccolta fondi per l’acquisto di libri per le biblioteche scolastiche

Da lunedì 12 luglio è possibile donare anche presso le librerie di Verbania “Un mondo di libri” è un progetto promosso dalla Fondazione Comunitaria del VCO e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Verbania, in collaborazione con la Biblioteca di Verbania – capofila del sistema bibliotecario del VCO – con lo scopo di incentivare i giovani alla lettura mettendo a loro disposizione quanta più materia prima possibile: i libri.

Obiettivo dell’iniziativa è infatti la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di libri per potenziare l’offerta delle biblioteche scolastiche delle Scuole Superiori del Comune di Verbania.

“Con questo progetto – dichiara l’Assessore alla Cultura Riccardo Brezza – mettiamo al centro le biblioteche, luoghi ricchi di risorse alla portata di tutti: vogliamo far riscoprire agli studenti l’importanza della lettura e specialmente del libro come strumento di educazione e cultura ma anche di svago, una finestra aperta su nuovi mondi che consente di scoprire storie, avventure ed emozioni.”

Anche le librerie di Verbania collaborano all’iniziativa e si sono rese disponibili per agevolare la raccolta delle donazioni. A partire da lunedì 12 luglio all’interno del negozio saranno predisposti dei contenitori, appositamente segnalati, dove sarà possibile – per chi lo desidera – lasciare direttamente il proprio contributo: anche un resto o pochi euro possono servire per raggiungere la somma necessaria all’acquisto di un volume.

Inoltre è possibile sostenere il progetto donando qui.

Al termine della campagna di raccolta fondi, le risorse ottenute saranno suddivise tra le scuole superiori della Città di Verbania (il Liceo Classico Scientifico Bonaventura Cavalieri, l’Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo Cobianchi e l’Istituto Ferrini-Franzosini) che decideranno in autonomia quali libri acquistare.

Per ricordare due figure centrali della letteratura italiana, verrà proposto l’acquisto di almeno un’opera di Dante Alighieri, nell’anno in cui ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla morte, e di un’opera di Gianni Rodari, l’omegnese specializzato in letteratura per l’infanzia e tra i maggiori interpreti del tema fantastico.