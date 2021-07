“Verso un nuovo mondo del lavoro: fra libertà e regole”, un workshop gratuito con Officina Caffè

Venerdì 16 luglio dalle 17.30 alle 19.30 Officina Caffè propone un workshop gratuito e online dedicato ai neodiplomati e neolaureati del Distretto di Tradate per aiutarli ad orientarsi nel mondo del lavoro post-pandemia. L’obiettivo è far incontrare i giovani con professionisti e professioniste aziendali della zona per confrontarsi sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.

Il workshop, dal titolo “Verso un nuovo mondo del lavoro: fra libertà e regole”, vedrà diversi professionisti e professioniste del territorio confrontarsi sul tema lavoro. Un’occasione unica per conoscere le novità in materia di risorse umane, dove donne e uomini d’azienda si confronteranno con i partecipanti su temi caldi del mondo del lavoro offrendo spunti di riflessione e prospettive differenti.

Si parlerà di tempo ed orari di lavoro, di come comunicare in modo appropriato, di competenze ed attitudini realmente richieste, della necessità di coniugare umanizzazione e performance, dell’importanza di creare un “ambiente di fiducia” e dell’importanza del brand personale ed aziendale.

Interverranno Lucia Riboldi, responsabile del personale di Viba spa; Federica Campagna, HR di Representative Bakelite Synthetics e Filippo Oldrini, responsabile dell’Area inserimento lavorativo della Cooperativa Solidarietà e Servizi

Modera Massimo Ramponi, managing director KIP Consulting e docente universitario.

Il percorso è organizzato da Officina Caffè (l’hub di Venegono Inferiore che dal 2017 orienta i giovani del distretto di Tradate nello sviluppo dei propri talenti e nella progettazione di percorsi professionali efficaci) con cooperativa sociale Solidarietà e Servizi in collaborazione con Rete Giunca, la prima rete di welfare in Italia, Kip Consulting e What Matters, società benefit di Gallarate.

Il webinar è gratuito e dedicato ai giovani dai 18 ai 30 anni.

Per iscriversi https://www.eventbrite.it/e/biglietti-verso-un-nuovo-mondo-del-lavoro-fra-liberta-e-regole-162525272465

Per ulteriori informazioni contattare officinacaffe@cooperativanaturart.it tel. 0331 1820535

Social: facebook, instagram (@officinacaffe.venegono)