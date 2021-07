Via alle Olimpiadi, festa senza pubblico allo Stadio Nazionale di Tokyo

Gli occhi sorridenti di Jessica Rossi ed Elia Viviani – un oro a Londra nel tiro a volo e uno a Rio nel ciclismo su pista – hanno aperto la sfilata dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo in una cerimonia inaugurale inusuale per l’assenza del pubblico, per le mascherine e le numerose norme anticontagio in vigore. Un segno dei tempi per i primi Giochi moderni posticipati di un anno per via della pandemia che, però, sono regolarmente cominciati con una serie di partite e di gare disputate prima della cerimonia stessa.

La delegazione azzurra, ridotta rispetto al gran numero di atleti qualificati, si è presentata vestita di bianco sulla passerella dello Stadio Nazionale di Tokyo e ha sfilato per diciottesima, visto che l’ordine di ingresso ha rispettato quello dell’alfabeto giapponese kanji. Con le consuete eccezioni: la Grecia, patria dei Giochi antichi, è stata la prima a presentarsi in campo mentre il gran finale è stato riservato ai padroni di casa del Giappone. Subito prima dei nipponici altre due superpotenze dello sport, gli Stati Uniti e la Francia, ovvero le nazioni che ospiteranno le prossime due edizioni (Los Angeles 2028 e Parigi 2024, rispettivamente).

Come di consueto, la sfilata delle nazionali presenti (205 più la rappresentativa dei rifugiati), è stata preceduta da uno spettacolo artistico preceduto da due video: il primo dedicato a un seme diventato piantina, il secondo con riferimenti all’anno di pandemia (tra le immagini anche piazza Duomo a Milano, vuota) con però uno sguardo verso il futuro. I cinque cerchi – simbolo delle Olimpiadi – realizzati in legno sono entrati dopo alcune performance artistiche nelle quali, tra le altre cose, sono stati ricordati i morti della pandemia e quelli di Monaco ’72, e sono stati omaggiati i maestri falegnami e altre figure della cultura locale.