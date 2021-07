Via Giordani allagata all’altezza del nuovo ponte, il comune di Varese: “Verificheremo coi costruttori”

Pare sia la già seconda volta che succede, in occasione di grandi piogge come quelle di domenica 25: via Giordani, all’altezza del ponte, si allaga totalmente rendendo difficoltoso il passaggio. Un fatto per nulla normale, considerato che il ponte è stato inaugurato circa un anno fa: per questo non si sono fatte attendere le proteste dei residenti, e il commento degli avversari politici.

«Chiediamo conto all’amministrazione, che oggi continua ad inaugurare nuove opere e a vantarsi di bandi vinti, come mai non si prenda in considerazione il fatto di mantenere decorosa la città nella sua manutenzione ordinaria, affinché i varesini non abbiano disguidi quotidiani – è infatti il commento, sotto la foto, di Azione Varese – Le grandi opere spesso cozzano con le necessità incombenti di ogni giorno. Il malfunzionamento dell’efficienza, a favore di prime pagine sui giornali, di certo non va di pari passo con un’amministrazione comunale efficiente e che ha a cuore Varese».

«Non abbiamo ancora preso in consegna l’opera – sottolinea innanzitutto l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Civati – Quindi il collaudo non è concluso e siamo ancora nelle condizioni di chiedere gli adattamenti e le verifiche necessarie. Per questo siamo già d’accordo con Ferrovie Nord per verificare che gli scoli delle acque meteoriche siano stati eseguiti adeguatamente, anche con video ispezione che faremo nei prossimi giorni, per verificare se questo è un problema strutturale o frutto di intoppi contingenti».