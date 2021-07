A Sangiano viabilità modificata per l’asfaltatura di Via 4 Novembre

Lavori in corso a Sangiano, in Via 4 Novembre dove è iniziato il rifacimento del manto stradale. Un avviso pubblicato dall’amministrazione comunale spiega che fino al 6 agosto il cantiere sarà aperto dal mattino alle 8 fino alle 18 e 30. La viabilità è stata modificata per permettere alle macchine di poter lavorare in sicurezza. La strada Sp32 è chiusa dall’incrocio di Via Carlo Alberto con Via Besozzi, al confine con Caravate.

Per raggiungere Sangiano con provenienza da Caravate si consiglia: da Via 25 Aprile, zona ex supermercato Tigros, girare in via Verdi, in parte doppio senso ed in parte a senso unico, percorrere il tratto a doppio senso in Via Molino (Sangino) ed immergersi in Via Mameli. Per raggiungere Caravate da Laveno: la soluzione adottata in sicurezza prevede di procedere in direzione Laveno, in fondo alla discesa dei Murit, prendere la direzione per Cittiglio, Gemonio, Caravate.

L’asfaltatura di Via 4 Novembre era molto attesa da parte dei cittadini di Sangiano che in più occasioni hanno portato lamentele nel gruppo Facebook “Sei di Sangiano se”.