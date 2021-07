Vigili del fuoco, acquisto mezzi e dotazioni: 23 mila euro per il Varesotto

Sono 59 i distaccamenti dei Vigili del Fuoco che beneficeranno dei contributi regionali 2021 per l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, per un totale di 1 milione di euro. Lo ha annunciato l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Lo stanziamento è destinato alle Onlus e Associazioni che sostengono le oltre 70 sedi dei Vigili del Fuoco Volontari presenti sul territorio lombardo.

«Dalle 56 organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale, – ha spiegato Foroni – sono pervenute 59 domande, tutte finanziate entro il limite massimo stabilito dal bando in 25.000 euro». L'”Associazione Lombarda Pompieri Sempre” rappresenta 4 distaccamenti: Cantù, Canzo, Dongo e Lomazzo, in provincia di Como.

«Con la messa a disposizione di risorse regionali cospicue – ha osservato l’assessore – vogliamo migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la predisposizione di bandi; l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature contribuirà ad implementare l’operatività del personale».

«Una misura fondamentale quella messa in campo da Regione Lombardia – ha sottolineato Foroni – che dimostra il grande sostegno da parte dell’istituzione regionale nei confronti dei Vigili del Fuoco. I volontari rappresentano una importante risorsa per la nostra comunità; concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio nella gestione delle situazioni emergenziali».

In Lombardia, a oggi, risultano operativi circa 1.600 Vigili del Fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Regione Lombardia provvederà all’effettiva liquidazione del contributo rendicontato entro il 28 febbraio 2022.

Di seguito il numero dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco che hanno beneficiato del contributo suddivisi per province:

– Bergamo: 5 sedi per 83.123,94 euro;

– Brescia: 17 sedi per 291.764,68 euro;

– Como: 7 sedi per 119.236,44 euro;

– Cremona: 1 sede per 17.334,58 euro;

– Lecco: 3 sedi per 50.857,11 euro;

– Lodi: 2 sedi per 33.449,11 euro;

– Monza e Brianza: 5 sedi per 85.862,33 euro;

– Milano: 6 sedi per 102.896,65 euro;

– Pavia: 5 sedi per 89.005,00 euro;

– Sondrio: 6 sedi per 103.606,39 euro;

– Varese: 2 sedi per 22.863,77 euro.

In totale 59 distaccamenti per 1.000.000 euro.