A Villa Oliva è di casa la musica classica

Si è svolto ieri sera, 7 luglio 2021, il concerto di premiazione dei vincitori della sezione chitarra e musica d’insieme del Concorso Musicale Nazionale Villa Oliva di Cassano Magnago.

Ecco i nomi dei vincitori delle varie categorie di solisti e di musica d’insieme.

Concorso nazionale chitarristico e di musica d’insieme “Villa Oliva” 2021

RITA ARGENIO Vincitore Primo Premio Assoluto – cat. PRIME NOTE

GIUSEPPE BERTOLOTTI Vincitore Primo Premio Assoluto – cat. A

CARLO MIYAGAWA Vincitore Primo Premio Assoluto – cat. B

MARTINA CONTATI e EMMA PERIN – duo di chitarre Vincitrici Primo Premio Assoluto – cat. F

LISA SOARDI Vincitrice Primo Premio Assoluto – cat. C

FALABELLA NICOLAS Vincitore Primo Premio Assoluto – cat. D

SAMUELE PROVENZI Vincitore Primo Premio Assoluto – cat. E

KATIA COMUNETTI e FRANCESCO TALIENTO – duo flauto e chitarra Vincitori Primo Premio Assoluto – cat. G

«L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti per il grande impegno profuso, la giuria per il lavoro particolarmente difficile di valutazione e l’organizzazione del concorso, in maniera particolare alla cassanese Sabrina Dente per aver costruito un concorso di alto livello e che mette in evidenza il grande ruolo della musica nella vita delle persone e per una Città» dice il sindaco Nicola Poliseno.

«Il concorso ora prosegue con le audizioni della sezione pianoforte e siamo certi che avremo altri grandi risultati».

Il 9 luglio alle 21.00 si terrà il concerto di Lorenzo Bevacqua, vincitore dell’edizione 2019, mentre domenica 11 luglio alle 18.00 verranno premiati i pianisti vincitori dell’edizione 2021.

Buona musica a tutti!