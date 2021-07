Vini pregiati all’asta per beneficenza, l’Agricola ospita il comitato Stefano Verri

Torna “Il Vino per la vita” e cambia location. L’appuntamento, ideato e voluto da Emilio Verri, fondatore del Comitato Stefano Verri per lo studio e la cura della leucemia, si terrà domenica prossima 11 luglio 2021 presso Agricola Home Garden di via Pisna,1 a Capolago di Varese.

L’undicesima edizione de “Il vino per la vita” si doveva tenere, come da molti anni, a Villa Bossi di Bodio Lomnago il 1 marzo 2020. Il covid-19 lo aveva impedito e i vini sono stati depositati e conservati in una cantina sotterranea a temperatura costante.

Ora l’asta benefica si terrà all’aperto, in mezzo a piante e fiori.

Circa 400 bottiglie divise in 130 lotti saranno esposte a partire dalle ore 12,00 di domenica 11 luglio. All’asta bottiglie d’antiquariato, da collezione e da bere. Ci saranno Barolo, Barbaresco, Sassella, Amarone, Lambrusco, Brunello di Montalcino, Chianti, Merlot e molte altre, donate da produttori italiani

L’incanto inizierà alle ore 16,00 di domenica 11 luglio; banditore il critico gastronomico Pierre Ley. Presenteranno le bottiglie in sala due sommelier di AIS Lombardia (Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Varese).

È indispensabile la prenotazione all’indirizzo comitato.stefanoverri@tin.it .

Ingresso consentito nel rispetto delle norme anticovid.

Il ricavato sarà devoluto al Comitato Sefano Verri per lo studio e la cura della leucemia