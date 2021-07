Il virus “lascia respirare” l’ospedale, il nuovo palaghiaccio e l’allerta meteo nel podcast del 12 luglio

Le principali notizie di lunedì 12 luglio

Ventitré pazienti covid ricoverati all’ospedale di Varese. Nessuno è assistito con la Cpap e 1 è in terapia intensiva. È costante il miglioramento della situazione “Covid” alla Sette Laghi dove nell’ultima settimana si è registrata una diminuzione di 15 degenti nel reparto hub gestito dal professor Francesco Dentali e ben 6 in terapia intensiva. Anche in pronto soccorso dove sono stati raggiunti stabilmente gli accessi del periodo “pre covid” con una media al di sopra dei 180, nella giornata di domenica, a fronte di 130 richieste di assistenza, 4 persone manifestavano sintomatologia da covid ma nessuno è stato ricoverato.

Gianna Guglielmetti, la 72enne di Jerago con Orago che un anno fa uccise la madre 94enne malata di Alzheimer, non è imputabile ed è quindi stata assolta dalla Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio perché incapace di intendere e di volere. La sentenza è stata letta lunedì mattina dal presidente della corte Nicoletta Guerrero la quale ha accolto le richieste di accusa e difesa. Per la donna è stata stabilita la libertà vigilata e una serie di istituti finalizzati a controllare il suo comportamento. La vicenda dell’omicidio scosse l’intera comunità ma si capì subito come fosse maturata nell’ambito di un contesto familiare viziato dalla difficile gestione della malattia degenerativa sul quale si è innestato anche il pesantissimo lockdown

Sedici arcate di 60 metri, distribuite in quattro trasporti eccezionali, arriveranno fra oggi, lunedì, e domani nel cantiere del palaghiaccio di Varese. Mercoledì ne verrà avviata l’installazione. Costituiranno lo scheletro portante della copertura dell’impianto che, secondo il progetto messo a punto da Aevv Impianti del gruppo Acsm Agam, verrà completamente rifatta. L’intervento consiste nella riqualificazione, anche energetica, del palazzetto . Saranno ricavati, fra l’altro, più di mille posti in tribuna, una pista di ghiaccio di ultima generazione, campi da paddle e piscine

Ryanair ha aperto una campagna di reclutamento per 2mila nuovi piloti da inserire nell’equipaggio degli aeromobili in consegna nei prossimi tre anni, mentre si riprende e si riorganizza dopo la pandemia . Tra i motivi di questa decisione la recente consegna Boeing 737-8200 Gamechanger: la maggior parte dei posti vacanti di capitano creati da queste nuove consegne di aeromobili sarà coperta grazie a promozioni interne, che creano opportunità per la sostituzione dei primi ufficiali e, infine, nuovi piloti cadetti che possono iniziare la loro carriera con Ryanair e diventare la nuova generazione di primi ufficiali e capitani.

L’allerta partirà martedì 13 già a metà mattina quando dalle 10 sono attesi i fenomeni temporaleschi portati da una perturbazione severa che investirà le regioni settentrionali. E così, a distanza di soli pochi giorni, quanto avvenuto giovedì scorso sul Varesotto potrebbe riproporsi. Per questo la protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo proprio per martedì e fino a mercoledì quando il maltempo dovrebbe affievolirsi. L’allerta arancione che riguarderà anche il Varesotto, è per temporali di forte intensità.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify