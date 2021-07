Vittoria Fontana sarà alle Olimpiadi di Tokyo per i 100 metri

Se si pensa alle Olimpiadi, una delle gare più attese e affascinanti sono, senza dubbio, i 100 metri di atletica leggera. Uno scatto, una fiammata che racchiude tensioni ed emozioni, tutto condensato in una manciata di secondi.

Alle Olimpiadi di Tokyo queste sensazioni le proverà anche Vittoria Fontana che, dopo aver fatto il tempo minimo per la qualificazione, è stata premiata anche dal ranking internazionale e quindi sarà ai blocchi di partenza della rassegna a cinque cerchi.

Una soddisfazione enorme per la ventenne di Gallarate, che rappresenterà l’Italia anche nella 4×100.

Prima però dovrà risolvere qualche problemino sulla condizione fisica. Agli assoluti di Rovereto, dopo aver conquistato il terzo posto nei 100 metri e fatto registrare un buon tempo in batteria nei 200, ha rinunciato alla finale per non rischiare guai maggiori. Il prossimo appuntamento per Vittoria Fontana saranno gli Europei Under 23 che si svolgeranno a Tallin (Estonia) dall’8 all’11 luglio; la sprinter del Gruppo Sportivo Carabinieri va in cerca di medaglie.