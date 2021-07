Vittoria Fontana, ultimo test per Tokyo agli Europei U23

Si completa a Tallinn, capitale dell’Estonia, il percorso preolimpico di Vittoria Fontana, la velocista di Gallarate che allo scoccare dei 21 anni – li compirà venerdì 23 luglio – parteciperà ai primi Giochi della sua carriera. (foto G. Colombo/Fidal)

Fontana, che è tesserata per i Carabinieri e per l’Atletica Fanfulla Lodi, è tra le principali “stelle” della nazionale giovanile che da domani – giovedì 8 – a domenica 11 disputerà gli Europei Under 23 di atletica leggera su pista e pedane dello stadio Kadriorg, lo stesso impianto dove a seguire ci sarà la medesima rassegna dedicata però agli Under 20.

L’Italia ha portato in Estonia nove componenti della squadra olimpica e Fontana è una di questi: la giovane gallaratese gareggerà sia nei 100 metri sia – presumibilmente – nella staffetta 4×100. Nella prova individuale l’azzurra di casa nostra vanta il terzo tempo stagionale tra le iscritte agli Europei (11″33) e può quindi ambire a un posto in finale e magari anche qualcosa di più. Meglio di Fontana quest’anno (tra le europee U23) hanno fatto la britannica Awuah (11″23) e la polacca Adamek (11″31) mentre anche Lindner (Austria) e Rosius (Belgio) hanno staccato un 11″33. Giovedì sono in programma le batterie dei 100 a mezzogiorno e le semifinali alle 20,35; la finale invece sarà venerdì alle 20,47. Domenica la staffetta.

L’avvicinamento a Tallinn non è stato dei migliori, nel senso che ai recenti campionati italiani assoluti Fontana ha ottenuto la medaglia di bronzo (dietro alle compagne di staffetta senior Anna Bongiorni e Gloria Hooper) correndo in 11″46, tempo alto rispetto alle attesa. Ma la “carabiniera” è scesa in pista a Rovereto non al meglio della condizione per via di un malessere e ha soprattutto nel mirino gli Europei e le Olimpiadi. Vedremo quindi se a Tallinn Vittoria ritroverà lo smalto che le ha consentito di abbassare più volte il primato personale in questa stagione: attualmente il suo tempo sui 100 è l’11″33 fatto segnare a Ginevra lo scorso 13 giugno in una gara che vedeva al via diverse stelle internazionali della specialità.

A proposito di Tokyo, gli altri azzurri impegnati in Estonia che poi partiranno per il Giappone sono innanzitutto le mezzofondiste Gaia Sabbatini (1.500 m) e Nadia Battocletti (5.000 m), il triplista Andrea Dallavalle, l’ostacolista Alessandro Sibilio (400 HS) tutti capolista europei U23 nella propria specialità. Con loro oltre a Fontana anche Dalia Kaddari (200 m), Edoardo Scotti (400 m) e le staffettiste Zaynab Dosso (4×100) e Anna Polinari (4×400).