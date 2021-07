I volontari Amib ricordano Santopolo: “Giuseppe ha lasciato un vuoto anche in Brasile”

Non solo a Varese. Giuseppe Santopolo ha lasciato un bel ricordo in tante persone, non solo nella sua città ma anche in Brasile, dove si è adoperato a servizio dei meno fortunati. Lo hanno voluto ricordare i volontari Amib con queste belle parole:

Tante persone lo ricordano e ne piangono la scomparsa ….

Circa vent’anni fa il suo primo viaggio come volontario nel nord est del Brasile, su invito di un collega infermiere si sono recati nello stato del Maranhão per una esperienza nella foresta tra Indios e Quilombola.

La sua generosità d’animo e la sua professionalità come infermiere di emergenza ha dato sollievo a molte persone che non conosceva, in modo gratuito e generoso come lui sapeva fare.

È stato anche un formatore di persone molto semplici e spesso analfabete a cui ha trasmesso le sue conoscenze infermieristiche, che hanno poi permesso di salvare e aiutare molti bambini e persone della foresta amazzonica.

Oggi a distanza di molti anni lo ricordano e lo piangono molte persone semplici di cui nessuno sa nulla ma a cui ha lasciato un indelebile segno della sua generosità.

I volontari A.mi.b Onlus in Italia e i volontari dello Svam in Brasile lo ricordano affettuosemente e lo ringraziano perché insieme a lui e attraverso lui si sono realizzati progetti educativi e sanitari che stanno ad oggi dando sollievo e cure a molte persone lontane da noi.

In suo ricordo A.mi.b. Onlus e Svam dedicheranno una sala della scuola da loro costruita affinché tutti i bambini e le nuove generazioni che passeranno ricorderanno in Giuseppe Santopolo un generoso infermiere che ha piantato con altri un seme di generosità e di grande solidarietà tra gli índios e i contadini del Maranhão Brasile.

Grazie veramente di cuore.

I VOLONTARI A.MI.B. ONLUS