Il volontariato di KPMG al Gulliver aiuta gli ospiti a cercare lavoro

Si è appena concluso il laboratorio di “inserimento lavorativo” organizzato da KPMG per gli ospiti del Gulliver, nell’ambito del progetto “Make a Difference Day”.

Due cicli di appuntamenti da tre moduli ciascuno, per un totale di sei incontri per parlare di curriculum, ricerca attiva del lavoro e gestione del colloquio. Un vero e proprio volontariato di competenze che ha coinvolto 6 professionisti provenienti dal settore Human Resources e Audit di KPMG. Due i gruppi di Ospiti provenienti dal Gulliver di Varese: uno dalle Comunità di Bregazzana, l’altro da quelle di via Albani, per un totale di 24 persone interessate.

Riparte in questo modo il volontariato di impresa al Centro Gulliver: la prima volta nel 2014 con una multinazionale svizzera. Negli anni seguenti, poi, sono state tante le realtà aziendali, anche internazionali, che hanno scelto Gulliver per far vivere ai propri dipendenti un’esperienza unica.

«Con KPMG si è creata una bella partnership – racconta Ludovica Cerritelli, fundraiser del Centro Gulliver – Avevamo preso i primi contatti nei primi mesi del 2020; l’emergenza sanitaria ci ha poi costretti a congelare l’iniziativa per un po’. Quest’anno abbiamo provato a progettare un’esperienza diversa: un volontariato di competenza a distanza. Il progetto è nato dal desiderio di dare una risposta concreta e positiva ad un bisogno reale dei nostri ospiti: quello dell’inserimento lavorativo al termine del percorso in Comunità Terapeutica. Si sa, la ricerca del lavoro è un momento delicato per tutti, a maggior ragione per le persone con una fragilità in più e dopo un anno complesso come quello che abbiamo vissuto. Ecco che proprio qui si sono inserite le competenze di KPMG per offrire un supporto professionale nel percorso di ricerca del lavoro, per il raggiungimento dell’autonomia».

Make A Difference Day è campagna di volontariato aziendale di KPMG volta a generare impatti positivi sulla Comunità attraverso delle azioni mirate e concrete delle proprie persone. Nel 2008 il Network KPMG in Italia ha dato il via, con il primo Make a Difference Day, ad un progetto che consente alle proprie persone di sperimentare insieme il significato di “comunità”. L’obiettivo è quello di “fare la differenza”, con l’aspirazione di essere fattore di cambiamento non solo per la comunità economica e finanziaria, ma anche per la collettività.