Weekend di raccolta firme per i referendum sulla giustizia nei gazebo della Lega di Busto Arsizio

Anche Busto Arsizio tra le 1500 piazze che ospiteranno, sabato 10 e domenica 11, i gazebo per la raccolta delle firme a sostegno dei 6 referendum sulla giustizia.

Anche questo fine settimana la Lega di Busto sarà infatti impegnata, in centro e in due quartieri, nella raccolta firme a supporto dei 6 quesiti referendari. Dopo Sacconago e Sant’Edoardo, sarà la volta di Sant’Anna e Beata Giuliana, secondo il seguente programma:

– sabato 10: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 in via Milano

– domenica 11 mattina: dalle 10 alle 12.30 a Beata Giuliana (piazza della chiesa parrocchiale) e a S. Anna (piazza della chiesa)

– domenica 11 pomeriggio: dalle 16 alle 19 in via Milano.

Ai gazebo, in veste di autenticatori, assessori e consiglieri comunali