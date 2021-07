Whirlpool, Ficco (Uilm): “Occorre decreto legge contro l’arroganza delle multinazionali”

In occasione dello sciopero di otto ore indetto dai sindacati e della manifestazione lungo le vie di Roma, interviene sulla questione Whirlpool anche Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, all’uscita dell’incontro che si è tenuto al Mise giovedì 22 luglio.

«Il Governo – commenta Ficco – ha dichiarato il suo impegno nella risoluzione della vicenda Whirlpool e ci ha spiegato che sta elaborando un provvedimento che possa influire su questa e in analoghe vertenze. Noi chiediamo un decreto legge che stabilisca regole chiare e metta un limite all’arroganza e all’arbitrio delle tante, troppe multinazionali che stanno chiudendo gli stabilimenti e licenziando centinaia di lavoratori senza un adeguato motivo, a partire da Whirlpool».

«Inoltre – aggiunge il segretario nazionale – chiediamo di conoscere se ci sono stati e, nel caso, a quanto ammontano gli incentivi e gli aiuti ricevuti da Whirlpool in base all’accordo del 2018, violato dalla multinazionale. Vogliamo sapere se ci sono piani alternativi a cui sta lavorando il Governo perché non accetteremo mai reindustrializzazioni finte, come abbiamo visto tante volte in Italia, con gravi danni ai lavoratori e spreco di denaro pubblico».

«Chiediamo una soluzione – conclude Ficco – che sia all’altezza dell’importanza della vertenza e del prestigio del Presidente del Consiglio che ha promesso un impegno personale ai lavoratori di Napoli».