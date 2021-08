Dieci milioni di euro per gli artigiani da regione Lombardia

Regione Lombardia ha varato un importante stanziamento di 10 milioni di euro a supporto delle PMI artigiane: si tratta di una misura che sosterrà l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature per le imprese dell’artigianato, ma anche del turismo

CNA Lombardia guarda con favore alla misura adottata dalla Regione: «E’ un segnale importante, che arriva nel momento giusto – afferma il Presidente Daniele Parolo -. Come emerso dai dati che CNA Lombardia ha reso pubblici nei giorni scorsi, tutti gli indicatori depongono a favore di un rimbalzo favorevole con il progresso delle vaccinazioni. Dobbiamo cogliere l’attimo, incoraggiare gli investimenti delle PMI per un riposizionamento competitivo favorevole».

Positivo anche il giudizio del segretario regionale CNA, Stefano Binda: «Nella misura di Regione è prevista anche una quota di fondo perduto e ciò costituisce sempre uno stimolo e un segno di fiducia per le imprese. Ci aspettano anni decisivi. Sul territorio lombardo potrebbero arrivare fino a 35 miliardi di risorse europee del Recovery Fund. Non si tratta solo di spenderli, ma di farli fruttare. CNA è al fianco di tutte le istituzioni per orientare lo sviluppo verso una crescita inclusiva, diffusa e sostenibile. Le imprese artigiane saranno in prima fila, come sempre».