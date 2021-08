Il 13 agosto: il signor Rezzonico e il ghiacciolo al tamarindo

«È il 13 agosto e fa molto caldo: il signor Rezzonico…». Inizia il 13 agosto, nel cuore dell’estate della Svizzera meridionale, uno degli sketch di maggior successo di Aldo, Giovanni e Giacomo: “gli svizzeri”.

A 25 anni di distanza possiamo dirlo: un classico della comicità italiana.

Lo sketch, dentro alla trasmissione Mai Dire Gol, era ispirato alla trasmissione Rai “Ultimo minuto”, che raccontava storie di forte impatto emotivo (incidenti, tragedie sfiorate e simili).

Il primo sketch è quello del ghiacciolo al tamarindo, ambientato appunto al 13 agosto: il signor Rezzonico, bloccato in casa da un malanno e accaldato, si avvicina troppo alla griglia del freezer e rimane incollato con la lingua ghiacciata.

Era in effetti un episodio curioso che era stato raccontato da “Ultimo minuto”: è l’unico episodio reale, mentre gli altri videro un crescendo di assuirdità e non sense.

In quel primo episodio compariva solo il signor Rezzonico, mentre non esistevano ancoragli altri due personaggi, il vicino di casa e stilista elvetico Fausto Gervasoni e il poliziotto Huber, interpretati da Giacomo e Aldo. Il signor Rezzonico invece inaugurava già la sua lunga serie di sfighe dal punto di vista della salute, un’altra costante comica degli sketch.



Ovviamente già chiara era l’ambientazione, in Canton Ticino: Aldo, Giovanni e Giacomo avevano fatto questa scelta per aggiungere altri motivi di comicità, ispirandosi alle tipicità del Ticino, conosciute ai lombardi e forse ancor più esotiche per gli altri spettatori italiani. Un’ironia bonaria, tant’è vero che poi i personaggi (soprattutto Huber, il “Robocop di Bizzarone”) sono diventati fonte di ispirazione per uno sketch della Rsi, la tv svizzera, quello del frontaliere Roberto Bussenghi e del doganiere Loris Bernasconi.

Il 13 agosto è la data in cui è ambientato il primo episodio, che andò poi in onda nell’autunno 1996: possiamo dire che gli svizzeri compiono 25 anni.