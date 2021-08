135.000 euro da Regione per i nuovi serramenti della primaria di Mercallo

Grazie a un accordo di programma con Regione Lombardia, il Comune di Mercallo ha ricevuto un finanziamento da 135.000 euro per migliorare la scuola primaria.

I soldi verranno utilizzati per sostituire i serramenti, un intervento dal valore complessivo di 150.000 euro.

«Un grazie di cuore – commenta il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – al presidente Attilio Fontana sempre molto disponibile a queste problematiche, e anche al consigliere regionale, Emanuele Monti, che si è attivato per portare a compimento il finanziamento. Un ringraziamento va anche al consigliere regionale, Marco Colombo, che si e prodigato per farci avere sempre da Regione Lombardia 50.000 euro con cui andremo a creare dei nuovo parcheggi in sicurezza per il cimitero».