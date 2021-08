21 agosto 1911: il varesino Vincenzo Peruggia rubò la Gioconda

Esattamente 110 anni fa, il 21 agosto del 1911, il varesino Vincenzo Peruggia rubò la Gioconda dal Louvre di Parigi e la fece sparire per due anni. Effettuò l’impresa da solo, senza l’aiuto di nessun altro, con la motivazione di voler restituire all’Italia un’opera d’arte che non era dei francesi.

Vincenzo Peruggia era un uomo originario di Dumenza trasferitosi in Francia per cercare lavoro. Dopo 16 anni a Parigi, inseguendo un sentimento patriottico che voleva far tornare al Gioconda in Italia, organizza il colpo della vita: rubare il quadro fingendosi imbianchino e nascondendosi una notte in un magazzino del museo; la mattina dopo, il 22 agosto, l’opera di Leonardo era sparita, Vincenzo l’aveva avvolta in una tela qualunque ed era uscito indisturbato dal museo. Ancora oggi la leggenda vuole che il quadro, poi ritrovato due anni dopo, non sia l’originale. Un mistero ormai lungo quasi un secolo.

Dopo il furto le forze dell’ordine parigine iniziarono la caccia al ladro; gli investigatori arrivano anche a sospettare di Peruggia, ma senza prove. Anche qui la leggenda vuole che il nostro Vincenzo sia stato interrogato a casa, proprio nella stanza in cui era nascosto il più famoso dipinto di Leonardo. Poi, dopo due anni, si tradì. Peruggia sembra che volesse solo restituire all’Italia il capolavoro preso da Napoleone, tanto da volerlo donare agli Uffizi di Firenze, ma l’uomo venne scoperto e arrestato. Il quadro fu poi restituito al Louvre e Peruggia si fece ben otto mesi di carcere.

La storia del Peruggia ha sempre destato molta curiosità, tanto che anche l’editore locale Pietro Macchione ha curato la pubblicazione “Ho rubato la Gioconda” che ne ricostruiva la storia. Nel 2006 venne realizzata anche una fiction con Alessandro Preziosi che andò in onda su Canale 5. Recentemente anche Hollywood ha mostra interesse per la storia, tanto che Jodie Foster, già due volte premio Oscar, ha dichiarato di volerne realizzare un film.