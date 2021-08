5 Stelle e Verdi col Pd per Maggioni sindaco di Busto Arsizio: “Patto per cambiare”

Cinque Stelle e Verdi di Busto Arsizio insieme al Pd, a sostegno di Maurizio Maggioni candidato sindaco per Busto Arsizio. Lo scenario ormai ritenuto impossibile dopo i diversi tentativi di dialogo dei mesi scorsi finiti in nulla, ora è realtà. A favorirlo è stata, senz’altro, l’uscita di scena di Amanda Ferrario che ha deciso di fare un passo indietro a causa di problemi personali.

Nasce, dunque, ufficialmente il “Patto per il Cambiamento” tra PD, 5Stelle ed Europa Verde «una coalizione – recita la nota congiunta dei tre partiti – per promuovere la città di tutti».

Le forze politiche cittadine del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Europa Verde-Verdi

dichiarano apertamente la volontà di costruire un percorso comune in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: «Nel pieno rispetto delle differenti sensibilità e dei percorsi che ne hanno precedentemente caratterizzato l’offerta politica, si impegnano a condividere proposte e ad individuare obiettivi comuni nell’interesse della città nel segno dell’innovazione e della sostenibilità» – prosegue la nota.

Tale iniziativa comune ha avuto origine dalla volontà delle diverse forze e sensibilità politiche, che ritengono si siano compiuti passi in avanti di fronte ai temi che si sono nel frattempo modificati ed insieme sono venuti meno motivi di distinzione che peraltro non hanno impedito di mantenere un rapporto costruttivo in questi mesi.

La nuova coalizione vuole avere «un chiaro stampo progressista ed ecologista, nato dopo un serrato confronto sulle tematiche locali e ambisce a rappresentare una svolta per la città attraverso un Patto per il Cambiamento che intende mettere al centro le persone, l’ambiente, la tutela della salute, le questioni di natura sociale e il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione».

I punti chiave del patto per le elezioni a Busto Arsizio

1. Chiusura dell’inceneritore e nuova gestione del rifiuto

Vogliamo avere il coraggio di cambiare rotta ponendoci l’obiettivo di arrivare il prima possibile alla

chiusura dell’inceneritore attraverso la revisione del piano strategico della Newco nell’ambito di una

nuova politica di gestione del rifiuto. Parimenti intendiamo promuovere un migliore monitoraggio dei

livelli di inquinamento sulle varie fonti e spingere per una più efficace politica regionale.

2. Sanità territoriale e Ospedale moderno a partire dall’esistente

La pandemia di COVID-19 ha profondamente segnato la nostra città. Le inefficienze di Regione Lombardia nella gestione dell’emergenza hanno reso palesi le carenze del sistema sanitario lombardo. Riteniamo si debba investire nella sanità territoriale, aumentando i presidi sanitari sul

territorio e non riducendoli. Chiediamo di mantenere fermi i finanziamenti regionali inseriti nella

programmazione 2021-27, investendo in un Ospedale moderno a partire dalla riprogettazione e

trasformazione delle strutture esistenti, e prevedendo un potenziamento del servizio, al fine di far

tornare i cittadini bustocchi orgogliosi dell’assistenza sanitaria che meritano.

3. I pilastri di un nuovo welfare cittadino e il sostegno alle PMI

Intendiamo introdurre nuove misure di contrasto alla povertà e di reale sostegno economico, aumentare i servizi per gli anziani, garantire l’accesso alle pari opportunità per le donne e favorire aggregazione e formazione per i giovani sono i nostri quattro pilastri per un nuovo welfare cittadino che non lasci indietro nessuno. Ugualmente occorre adottare misure di sostegno economico quali, ad esempio, la creazione di un fondo di microcredito rivolto a PMI e a cittadini in difficoltà.

4. Legalità, trasparenza e partecipazione

Desideriamo porre l’accento sui principi di legalità, trasparenza e partecipazione quali elementi fondamentali per la nuova amministrazione della città. In materia di contratti intendiamo valorizzare il ricorso a gare pubbliche e trasparenti, rotazione degli affidamenti diretti e dei dirigenti, assunzioni per curricula. Parimenti prevediamo la creazione di strumenti partecipativi che permettano ai cittadini di comunicare con il Comune e di essere ascoltati.

5. Ambiente e sostenibilità urbana

Desideriamo tutelare e valorizzare il contesto urbano, promuovere la cura del verde pubblico e puntare sulla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente; migliorare e rendere efficiente il servizio dei trasporti pubblici: i sistemi di mobilità sostenibile saranno complementari alla più ampia diffusione dei servizi nei quartieri, per promuovere la Città dei 15 minuti. Un’attenzione maggiore deve essere dedicata anche alla flora e alla fauna dei parchi e alla lotta al cambiamento climatico.

6. Maurizio Maggioni candidato sindaco

Le presenti forze politiche individuano quale principale promotore e depositario del Patto per il Cambiamento la figura di Maurizio Maggioni (PD), riconoscendone la disponibilità, l’autorevolezza e l’impegno a ricoprire il ruolo di comune candidato sindaco.