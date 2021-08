Addio a Elisabetta Legnani, il sorriso del Teatro Giuditta Pasta

Cordoglio e tristezza Saronno per la notizia della prematura scomparsa di Elisabetta Legnani, per tanti anni collaboratrice del Teatro Giuditta Pasta.

Per ricordarla, sui profili social del teatro è stato postato un commosso ricordo:

Lei è Elisabetta, la Betty per molti di voi, la Betta per noi.

Lei è colei che vi accoglieva in Teatro, con il sorriso. Sempre.

Lei è colei che accoglieva e raccoglieva parole, storie, emozioni, gesti.

Lei è il sorriso, la forza, la tenacia.

Lei è la voce che risuona nello spazio tra il palco ed il sipario, tra il foyer e gli uffici, tra il cortile ed i camerini.

Lei è instancabile, coinvolgente, concreta e pertinente.

Lei è delicata ma forte, sempre presente e mai invadente.

Lei è la sua bicicletta.

Lei è l’Amica, quella con la A maiuscola, incapace di giudicare e superba nel sostenere.

Lei è il colore rosso delle poltrone, la porpora del sipario, lo scintillio delle luci e la melodia che si scioglie.

Lei è ricca di grazia e con quella grazia faceva tutto: lavorava, amava, imparava, cresceva.

Lei è nobile, di una nobiltà pura.

Lei è il cuore.

Lei è l’anima.

Lei è.

Ciao Elisabetta è stato un privilegio ed un onore averti nella nostra vita, giorno dopo giorno, in questi trent’anni.

Che la terra ti sia lieve, dolce amica.