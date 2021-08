Addio a Enrico Montonati, artista e pittore di Sesto Calende (Va), scomparso all’età di 81 anni (la foto è di Sabrina Bignardi, dal sito dell’artista).

“Ciao Enrico, Sesto Calende saluta l’artista ed il pittore Enrico Montonati. Nato a Sesto Calende e ricordato oggi affettuosamente dai tanti ragazzi (i suoi studenti) da lui seguiti alle medie inferiori Bassetti. Viveva al di là del fiume, a Castelletto Sopra Ticino, ma basta leggere il suo curriculum per capire come quel ragazzo che girò l’Italia con il cavalletto era profondamente legato alla nostra città. Tante le partecipazioni con proprie personali ed a iniziative ed eventi”, scrive in suo ricordo Marco Limbiati di I love Sesto Calende.

Enrico Montonati è nato a Sesto Calende (VA), il 7 aprile 1938, viveva a Castelletto Sopra Ticino (NO). Ha compiuto gli studi artistici presso il Liceo Artistico “Beato Angelico” di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha iniziato nel 1951 la propria esperienza artistica girando per l’Italia in qualità di “globe-trotter”, lavorando al cavalletto, visitando musei e pinacoteche, partecipando a mostre e concorsi.