Aggredito con un coltello, agente di polizia spara e ferisce un uomo a Lavena Ponte Tresa

Un trentenne è stato fermato questa mattina intorno alle 8 dalla polizia di frontiera di Luino per un controllo. L’uomo non aveva con sé i documenti e ha reagito dando in escandescenze.

Secondo una prima ricostruzione, alle richieste degli agenti, l’uomo avrebbe dapprima minacciato i poliziotti e poi estratto un coltello che aveva in tasca aggredendoli.

Uno di loro nel tentativo di difesa ha sparato un colpo di pistola ferendo all’addome l’aggressore. L’uomo, ancora non identificato e presumibilmente di origine straniera, è stato soccorso e trasportato in elicottero all’Ospedale di Varese. È stato intubato ed è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute anche un’automedica e un’ambulanza.