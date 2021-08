Agli arresti domiciliari guida la moto senza patente e ritorna in carcere

I carabinieri di Luino hanno fermato un 35enne che nonostante fosse agli arresti domiciliari guidava una moto senza patente, precedentemente revocata. L’uomo che stava scontando a casa una condanna per furto, è incappato in uno dei controlli delle forze dell’ordine, che lo sorprendevano mentre girava in moto sulla statale 394.

Fermato e controllato, è risultato senza patente di guida e senza la copertura assicurativa obbligatoria. La moto è stata sequestrata e gli sono state elevate contravvenzioni per un importo di oltre 5mila euro.

Con la segnalazione al magistrato di sorveglianza per essere stato trovato fuori dalla sua abitazione e per il comportamento di essersi messo alla guida in quelle condizioni, il giudice ha disposto nuovamente di procedere al suo arresto e di condurlo alla casa circondariale “Miogni” di Varese per proseguire la pena in carcere