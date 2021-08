Al Lac di Lugano grandi concerti all’aperto con l’Orchestra della Svizzera italiana

L’Orchestra della Svizzera italiana ritrova il suo pubblico dal vivo in una serie di straordinari concerti all’aperto nell’ambito della rassegna Lac en plein air. Si comincia martedì 24 agosto all’Agorà, con un appuntamento cameristico che rende omaggio a Igor Stravinskij e alla sua Histoire du Soldat.

Mercoledì 25 agosto, sempre all’Agorà, ecco il sestetto Souvenir de Florence, insieme ad altre musiche di Piotr Il’ič Čajkovskij, per una ghiotta anticipazione del progetto Tracce che l’OSI dedicherà al grande compositore russo a partire dalla prossima stagione.

A settembre, invece, spazio al ricordo del grande Astor Piazzolla a cent’anni dalla nascita: si comincia mercoledì 1° settembre con un concerto cameristico in Agorà, mentre l’intera Orchestra si esibirà lunedì 6 e martedì 7 settembre in due grandi Open Air sulla piazza Luini dedicati a Piazzolla e – più in generale – alla musica argentina. Sul podio il direttore d’orchestra italo-argentino Mariano Chiacchiarini, solista Davide Vendramin al bandoneon e ci saranno sorprese non solo da ascoltare.

Prenotazione dei posti obbligatoria, sul sito dell’Osi