Al Miv le macchine sportive di Fast &Furious e l’anteprima della nona saga

Macchine, velocità e muscoli. Al Multisala Impero di Varese fino al 5 agosto è possibile vedere l’anteprima nazionale di Fast and Forious 9. La saga è tornata nei cinema e per l’occasione, il multisala di Via Bernascone, propone agli appassionati la possibilità di vivere l’atmosfera della pellicola. Nel parcheggio si potranno trovare macchine sportive e all’ingresso personaggi in divisa militare, con i quali scattare un selfie. L’evento è organizzato da Club The Bears del laser game e softair di Cuveglio.

Il film era molto atteso dagli appassionati e dopo questi giorni di proiezioni speciali, tornerà al cinema dal 18 agosto.

Sul sito del Multisala Impero di Varese è possibile prenotare il proprio posto: www.multisalaimperodivarese.it.