Al museo della Colleggiata arriva Manolesta con tante storie divertenti

Il Sesto Centenario della Collegiata, che inizierà il 7 gennaio 2022, sarà occasione per porsi con più decisione ed entusiasmo nel solco educativo tracciato dal cardinale Branda Castiglioni.

Quasi seicento anni fa, infatti, il fondatore della Collegiata istituì una scuola di grammatica e canto, completamente gratuita, per un’ottantina di bambini e ragazzi del luogo: una straordinaria attenzione all’educazione, rara per l’epoca, che può essere letta come una declinazione dell’Umanesimo, allora agli albori, che vide Branda Castiglioni tra i suoi precursori.

Il Museo della Collegiata nel 2017 ha avviato una nuova sezione didattica, con percorsi e laboratori per scuole di ogni ordine e grado, attività per classi di catechismo, appuntamenti dedicati alle famiglie. Nell’ambito dei festeggiamenti per il Sesto Centenario non mancheranno proposte speciali per bambini e ragazzi, ma intanto è pronto un nuovo percorso per i più piccoli, per movimentare l’agosto del Museo della Collegiata con arte e fantasia.

Arriva Manolesta al Museo: un divertente racconto alla scoperta del linguaggio delle mani nelle opere del Museo, a cura di Laura Marazzi. Manolesta è una mano che qualche volta s’infila senza permesso nelle tasche altrui; si arrabbia spesso e non sta mai composta. Ora però vorrebbe diventare una mano di buone maniere e imparare a parlare con gentilezza. Manolesta andrà in Collegiata e in Battistero perché ha saputo che qui Masolino è riuscito a dipingere mani aggraziate, capaci di dire tante cose in modo educato e dolce: sarà contenta se qualche bambino la accompagnerà! Al termine del percorso nasceranno nuove (brave?) Manoleste nel laboratorio sotto i tigli.

L’appuntamento è per giovedì 12 e 19 agosto (ore 10.30 e ore 15.30). Il percorso con laboratorio è per bambini da 5 a 9 anni (max 6 bambini per turno). Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a didattica@museocollegiata.it. Gruppi precostituiti (4/6 bambini) possono prenotare l’attività anche mercoledì e venerdì, concordando l’orario più adatto alle proprie esigenze. Costo: 4 € bambino; 6 € adulto; 16 € biglietto famiglia (2 adulti + 2 o più bambini).