Allagamenti a Lavena Ponte Tresa, “Ore di lavoro per riportare il torrente nel proprio corso”

“Dopo oltre 5 ore di lavoro si è riusciti a riportare il torrente nel proprio corso”. Lo comunica il sindaco Massimo Mastromarino sulla sua pagina Facebook, spiegando che è stato necessario intervenire per riportare il torrente nel suo corso. La fuoriuscita era stata causata dal forte temporale.

“Come è possibile vedere dalle foto è stato necessario intervenire in un giardino privato e su via Concordia/via Prada per “riaprire” 2 camerette purtroppo fino ad oggi non ispezionabili, in quanto sotto il piano di campagna. Ringrazio per l’impegno il vicesindaco Pasqualino d’Agostino, l’assessore Giuseppe Pellegrino, Mauro Bignami dell’Ufficio Tecnico, che ha coordinato i lavori, le ditte Varcos e Puliscarico che hanno operato in condizioni non facili.

Come ho già avuto modo di scrivere aver interrato i corsi d’acqua, sicuramente in buona fede e in questo caso senza possibilità di ispezione immediata dei cambi di quota o di direzione, si è rivelata una scelta sbagliata, soprattutto oggi di fronte a repentini cambiamenti climatici”.