Amichevoli d’estate: la Castellanzese ne fa 6, la Caronnese supera il Gavirate

Prosegue l’avvicinamento al prossimo campionato di Serie D e, in attesa di scoprire i gironi delle nostre squadre, si susseguono le amichevoli.

Nella giornata di domenica 29 agosto la Castellanzese ha affrontato un test in casa del Settimo Milanese mentre la Caronnese ha ospitato per un allenamento congiunto il Gavirate.

Buoni segnali per entrambe le formazioni: i neroverdi hanno rifilato un rotondo 6-0 ai milanesi mentre i rossoblu hanno superato 2-0 i gaviratesi.

SETTIMO MILANESE – CASTELLANZESE 0-6

Sembra aver trovato le dinamiche giuste la formazione di mister Ardito, che supera questo esame con tanti gol e una buona prestazione di squadra. Ritrovato anche Super Mario Chessa, che sigla una tripletta, le altre reti sono state messe a segno da Braidich, Ferrandino e Nicastri. Tre gol per tempo e pratica chiusa.

SETTIMO MILANESE – CASTELLANZESE 0-6 (0-3)

Marcatori: pt: 5′ Chessa (C), 10′ Braidich (C), 44′ Ferrandino (C); st: 6′ e 24′ Chessa (C), 33′ Nicastri (C)

Settimo Milanese: Paradiso, Curci, Spaggiari, Caon, Trionfo, Lorino (1′ st Lorino), Braga (6′ st Talamo), Martinoia, Cicogna T (23′ st Saudosky), Laraia (26′ st Demarco), Cipullo (1′ st Coulibaly) . A disp: Ferrara, Locatelli, Festari, Vergani, Pica, Cicogna G. All: Invernizzi.

Castellanzese: Asnaghi, Perego, Alushaj, Micheli, Chessa, Braidich, Ferrandino, Meregalli, Gazzetta, Mei, Piran. Entrati: Cincilla, Compagnoni, Pisan, Sestito, Colombo, Mazzola, Tramutoli, Mandelli, Nicastri, Cattaneo, Cesaro, Baldan. All: Ardito.

Angoli: 3-3; Ammoniti: Micheli, Cesaro

CARONNESE-GAVIRATE 2-0

A Caronno Pertusella la gara è stata a lunghi tratti equilibrata ma a fare la differenza è stato il finale di primo tempo con la Caronnese capace di trovare la via della rete prima con Potzolu e poi con Vincenzi nel giro di 8 minuti. Continua a cresce l’intesa all’interno del gruppo di mister Scalise che per la prima volta in questo pre stagione non subisce gol.