“Ancora insieme Busto”: la UYBA prepara la sua campagna abbonamenti

Vi ricordate quel “tuttinsiemebusto” che fece da titolo alla campagna abbonamenti della allora Yamamay nella stagione 2012-13? Lo slogan, riveduto e corretto, torna essere utilizzato dal club del presidente Giuseppe Pirola per la nuova stagione sportiva: sarà infatti “ANCORAinsiemeBUSTO” il motto che accompagnerà il tesseramento dei tifosi della Unet E-Work per il 2021-22.

Una campagna che prenderà il via il prossimo 21 settembre e che sarà illustrata nel dettaglio il 7 settembre dalla società (tessere in vendita al palasport o al Bar Savoia) che, in questo momento, ha a disposizione una capienza di 1.570 posti al palasport di viale Gabardi per rispettare quel dato – il 35% del totale dei seggiolini – attualmente in vigore per le normative anti-Covid. Un regolamento che prevede la necessità di avere il green pass per poter accedere all’impianto.

Le tre parole inserite nello slogan assumono, ovviamente, significati importanti per il mondo delle Farfalle (il cui raduno è fissato per giovedì 19 agosto). “Ancora” significa che nonostante le avversità la UYBA è pronta a ricominciare il proprio percorso ad alto livello; “Insieme” fa riferimento al fatto che la strada, anche nei periodi difficili, si percorre con i tifosi specie dopo un anno di lontananza forzata dagli spalti. “Busto”, infine, vuole rimarcare l’appartenenza territoriale alla città che, ormai da anni, è un punto fisso della geografia pallavolistica italiana ed europea.