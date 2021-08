Ancora voglia d’estate tra un pic nic sotto le stelle, cabaret e tanta musica

Non preoccupiamoci se qualche nuvola fa capolino in questo ultimo fine settimana di agosto. L’aria si rinfresca ma il sole ci accompagnerà tra i tanti eventi che si svolgono in provincia e fuori porta. Tanti concerti live, ultimi appuntamenti con il cinema all’aperto, feste e sagre

LE PREVISIONI

METEO – Aria fresca e sole per questo fine settimana. Le correnti in arrivo da Nord rendono più fresca la temperatura ma sarà un weekend soleggiato. Prevista solo una tendenza temporalesca tra venerdì e sabato – Leggi l’articolo

EVENTI

TRADATE – Picnic sotto le stelle tra linci, orsi, sciacalli e pianeti. L’ultimo appuntamento con le serate per le famiglie al Parco Pineta è per venerdì 27 agosto con “Vita da Naturisti”, tra racconti e osservazioni notturne – Leggi l’articolo

AMBIENTE – Festa in Valsavarenche per i 99 anni del Parco nazionale del Gran Paradiso. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e avverranno nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid19 – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Un ricco calendario di appuntamenti per vivere l’Isolino Virginia. Una meta che appassiona adulti e bambini, sito palafitticolo preistorico dell’arco alpino patrimonio dell’Unesco. In gestione al Centro Gulliver dal 2015 – Leggi l’articolo

LUINO – Sul lungolago di Luino 25 metri di giochi e colori con il nuovo percorso motorio per i bambini. Sabato 28 agosto alle 11,30 l’inaugurazione dell’opera, donata alla città da sindaco e giunta che ogni mese versano una quota del loro stipendio in un fondo per scopi sociali – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Domenica 29 agosto la strada tra Laveno e Cerro torna pedonale e ciclabile. Un bel percorso sul lago a disposizione di pedoni, ciclisti, escursionisti e curiosi. E con cinque diversi eventi promossi dal Comune – Leggi l’articolo

VARESE – “Prima del Drone”, a Velate la mostra delle Aerofotografie di don Adriano Sandri. L’iniziativa da sabato 28 agosto dalle ore 16.30 al Battistero di Velate – Leggi l’articolo

GERMIGNAGA – Èqualafesta 2021 parla di clima: appuntamento nel fine settimana a Germignaga. Sabato 28 e domenica 29 agosto al Boschetto di Germignaga incontri, laboratori, teatro e giochi per bambini, ma anche banchetti, spesa a km zero e pietanze equo-etnico-locali – Leggi l’articolo

COMO – A Como torna la Fiera di Sant’Abbondio. La tradizionale manifestazione si svolgerà in una forma inedita a causa del Covid e delle misure tutt’ora in vigore per il contenimento dei contagi – Leggi l’articolo

SPORT

CICLISMO – Giovanissimi in gara a Orino con il memorial Sandro Gianoli. La 13a edizione della prova giovanile organizzata dalla SC Orinese va in scena domenica 29 agosto. Nell’albo d’oro anche i nomi di Covi e Puppio – Leggi l’articolo

CICLOTURISMO – RandoBinda: 80 chilometri in bici per il piacere di pedalare. Domenica 29 agosto la prima edizione della pedalata non agonistica organizzata da Funtos Bike e Ciclovarese con partenza e arrivo a Cittiglio. Partenze tra le 8,30 e le 9,30 – Leggi l’articolo

ANGERA – ARONA – Torna la Traversata Arona-Angera e ottiene l’attestato di “evento a basso impatto ambientale”. Domenica 29 agosto la 28esima edizione della tradizione traversata a nuota tra le sponde del Maggiore. L’evento è stato premiato da Legambiente con l’attestato “EcoAction” – Leggi l’articolo

GAVIRATE – Quater pass par Gavirà: la camminata si terrà domenica 29 agosto. Tre gli itinerari previsti adatti a tutti. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Progetto Rughe ODV – Leggi l’articolo

LUGANO – La Stralugano non dimentica il suo sindaco: istituita la coppa Marco Borradori. Gli organizzatori vogliono così ricordare il sindaco “ma soprattutto un amico speciale”. Appuntamento il 28 agosto – Leggi l’articolo

MUSICA

STRESA – Risveglio musicale all’alba con Musica in Quota e Stresa Festival. Per la prima volta il festival va in scena all’alba grazie alla collaborazione con Stresa Festival. Appuntamento lunedì 30 agosto all’Alpe Ordine – Leggi l’articolo

BELLINZAGO NOVARESE – “Un paese a sei corde” arriva a Bellinzago Novarese. Il gruppo Band’Abord si esibirà sabato 28 Agosto alle 21 in piazza Martiri della libertà – Leggi l’articolo

MUSICA – Paolo Conte, Van De Sfroos e Mahmood nell’estate del Lac di Lugano. Da martedì 24 a giovedì 26 agosto, la rassegna estiva LAC en plein air propone in Piazza Riforma tre serate ‘extra’ – Leggi l’articolo

VARESE – Musica e incontri, la festa del Partito Democratico a Schiranna ricorda il rock e Zamberletti. La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese prosegue con un fine settimana dedicato al rock, al ricordo del padre della protezione civile e ai prodotti del territorio – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il clarinetto di Marco Fiordimela suonerà per Notturno in musica. Il docente di clarinetto dell’associazione Rossini collabora con formazioni di musica da camera esibendosi in varie stagioni e festival musicali – Leggi l’articolo

VARESE – Venerdì sera in musica a Casa Pogliaghi. Appuntamento al Sacro Monte di Varese con la voce soprano e la musica elettronica di Carolina Lidia Facchi e Mattia Olgiati – Leggi l’articolo

MUSICA – A Ceresio Estate le note del Pacific Quartet Vienna. Questa formazione sta raccogliendo entusiastici consensi non solo in Europa ma anche in Asia – Leggi l’articolo

CINEMA E TEATRO

VARESE – Cortisonici comincia con il tutto esaurito. Presente anche il sindaco alla serata di avvio della 18esima edizione. giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 le tre serate del concorso internazionale – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Ultimo appuntamento col cinema all’aperto a Villa Calcaterra. Nel parco di villa Calcaterra, alle ore 21.30 di sabato, sarà proiettato il film “La casa dei libri” diretto da Isabel Coxiet – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO- Teatro e aperitivo letterario: a Porto Ceresio doppio appuntamento per la rassegna PortoArte 2021. Sabato 29 e domenica 30 agosto due appuntamenti proposti dall’associazione VerbaManent negli spazi suggestivi della Raccolta etnografica Appiani Lopez – Leggi l’articolo

VENEGONO SUPERIORE – Una serata di cinema all’aperto al Castello dei Missionari di Venegono Superiore. Venerdì 27 agosto alle 21, proiezione della commedia “Smetto quando voglio” nel cortile del castello. Ingresso gratuito – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Norberto Midani anima la serata di cabaret a Laveno. Venerdì sera nuovo appuntamento del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri diretto da Francesco Pellicini – Leggi l’articolo

VARESE – La Compagnia teatrale Instabile Quick al Sacro Monte con “Radici al Futuro”. Domenica 22 agosto ore 17.30 presso il Giardino della Memoria al Sacro Monte – Leggi l’articolo

AMBIENTE

VARESE – Due domeniche per “ripulire” il villaggio Cagnola nel parco campo dei fiori. Continuano le giornate di volontariato del progetto “Campo dei Fiori Siamo Noi”. – Leggi l’articolo

ARTE

LUGANO CH – Fotografia e tessuti dall’Oriente: grande qualità espositiva al MUSEC di Lugano. Belle luci ed allestimenti fanno da corollario all’esposizione fotografica di H.G. Berger ed alla mostra Namad sui feltri dall’Iran e dall’Asia centrale – Leggi l’articolo

VARESE – Dieci anni del Premio Prina: apre la mostra dei finalisti. Dal 27 agosto al 12 settembre al Castello di Masnago le opere dei fotografi che hanno conquistato la giuria – Leggi l’articolo

LUINO – I colori e le ombre di Chagall in mostra a Luino. Fino al 5 settembre a Palazzo Verbania le opere del grande artista russo-francese. Tre diversi percorsi, con lavori compresi tra il 1926 e gli anni Cinquanta – Leggi l’articolo

ARCUMEGGIA – Ad Arcumeggia una mostra dedicata al maestro Albino Reggiori. L’iniziativa è promossa da Sangalleria e Museo della Fotografia – Leggi l’articolo

LIBRI

SALTRIO – Un serial killer del Rinascimento nel nuovo libro dello scrittore di Saltrio G. L. Barone. C’è anche un varesino tra i protagonisti di “Cospirazione Gonzaga”, in questi giorni in libreria edito da Newton Compton – Leggi l’articolo

GEMONIO – Dante, note e frutteti: le proposte al museo Bodini di Gemonio. Nel programma del museo tante iniziative, compresa una escursione guidata – Leggi l’articolo