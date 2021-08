Apre il CARAVANSERAI4.0: spazio condiviso e sostenibile per tutti i nomadi digitali

E’ nata nel 2016 la start up innovativa Botel Diffuso dei Laghi 2.0, con una solida idea: creare una nuova forma di fruzione degli spazi in chiave di reversibilità e di riduzione degli impatti, di biofilia e di bellezza. «Avevamo coscientemente toccato il nervo scoperto dell’immaginario collettivo”, raccontano Roberta e Gaetano, progettisti e ideatori “Una entusiastica accoglienza dei concetti proposti ci ha spinto ad approfondirli e, per certo periodo, percorrerli: il progetto di Albergo Diffuso è sembrato veramente un obiettivo alla nostra portata. Poi, all’inizio del 2020, quando tutto era pronto per il salto, è arrivato Covid.»

E con lui la netta percezione, a più di un anno di distanza, di una “desertificazione” sociale sia globale che locale che si associa costantemente a parole quali innovazione, sostenibile, resiliente. «Parole di alto significato svuotate dei loro contenuti, immolate come sempre sull’altare del bieco profitto”, proseguono i progettisti “E qui entra nuovamente in gioco il Botel che, nato per comunicare, non può che continuare a farlo: la percezione di desertificazione dei rapporti sociali ci spinge a sostituire “innovazione” con “rinnovamento”, “sostenibile” con “reversibile” e “resiliente” con “adattivo”. Custodiremo l’integrità di queste definizioni all’interno del Botel in una “struttura difensiva”: il CARAVANSERAI4.0»





Dove sorge il CARAVANSERAI4.0?

Sul lungolago di Porto Ceresio, e avrà sede galleggiante: quella che ad oggi è il prototipo di reception dell’Hotel diffuso. Un modulo realizzato con pannelli da materiali riciclati e riciclabili che ha una struttura di alluminio a vista, attorno a questa del legno al naturale, a cui è stato fatto solo un trattamento secondo metodo giapponese per cristallizzare la superficie e non avere necessità manutenzione, senza alcun impiego di sostanze tossiche o inquinanti. Gli impianti sono il cuore del modulo: energia elettrica prodotta da pannelli solari e pala eolica, con stoccaggio a batteria. L’acqua consumata viene resa al lago dopo un processo di fitodepurazione realizzata in una vasca con apposite piante posta su un lato del modulo: «A bordo l’acqua si usa, ma non si consuma» precisa Gaetano. Il consumo è di 10 litri di acqua al giorno per persona rispetto ai 50 di un ufficio normale. E sono totalmente autonomi nell’approvvigionamento e nella depurazione.

Cosa sarà il CARAVANSERAI4.0?

Sarà uno spazio condiviso, un Caravanserraglio aperto ai nomadi digitali, agli smart workers, agli studenti, agli artisti, ai creativi, ai liberi pensatori e come nei Caravanserai della Via della Via Seta di Marco Polo, sarà luogo di lavoro, di riposo, di creatività, di scambi culturali e di produzione di cultura. Ce lo spiegano meglio gli ideatori «I caravanserragli erano punti di confluenza indispensabili per quella che rappresentò la prima rete globale di vendita via terra. Elemento fondamentale di un’antica forma di globalizzazione, il caravanserraglio è un esempio di successo del dialogo multiculturale. In questi anni abbiamo accolto tantissime persone incuriosite e interessate; abbiamo spiegato, approfondito, studiato, testato e ora siamo arrivati ad un nuovo punto di partenza: partiamo con una “ricettività” particolare (dayusehotel) e stimolante da sviluppare con i nostri ospiti. Diamo vita al CARAVANSERAI 4.0. Inizialmente sarà solo diurno, dove lavorare, confrontarsi e dare corpo alla propria creatività nell’ambiente biofilico del Botel Continueremo ad organizzare mostre, concerti ed iniziative culturali e non: un vero Caravanserai che stimolerà incontri e confronti per un “commercio” delle idee in un luogo dalla forte connotazione creativa.»

I servizi del CARAVANSERAI4.0

E’ un hotel day use, con:

Postazione Condivisa

Rete wi fi

Stampante e scanner

Aria condizionata / riscaldamento

Spazio esterno attrezzato

Servizio Catering ( a richiesta

Servizio ricaricarica gratis e-bike e dispositivi elettronici

Prossimamente

Ricettività notturna nei week end

Cene e pranzi a bordo

Intera unità per 2 persone (+2) in formula B&B

Apre il 1 settembre 2021 – Gli spazi sono prenotabili da subito al link https://www.boteldiffusodeilaghi.eu/contatti/

Slot prenotabili:

Day use 4 ore spazio condiviso

Day use 8 ore spazio condiviso

Day use 2 settimane lavorative spazio condiviso

Day use 4 settimane lavorative spazio condiviso

Sala riunioni 6+6 (intera unità) – 4 ore

Sala riunioni 6+6 posti (intera unità) – 8 ore

Eventi serali

Per chi arriva coi mezzi pubblici o a impatto ridotto, sconto sulle tariffe!

TRENO Varese (20 minuti – diretto) Milano ( 1 ora e 13 minuti – diretto da Porta Garibaldi) Como ( 1 ora e 24 minuti – due cambi) Lugano ( 1 ora e 9 muniti – due cambi) Malpensa ( 1 ora e 26 minuti – 1 cambio)

BATTELLO Lugano ( 1 ora ) Ponte Tresa (40 minuti) Funivia di Brusino (per Monte S. Giorgio Sito UNESCO – 16 minuti) Swissminiatur ( 32 minuti ) Campione D’italia ( 47 minuti)

Presente il servizio taxi del lago

Autobus per Capolago (CH) e per Ponte Tresa/ Varese

Il CARAVANSERAI4.0 Via Lungolago A. Vanni Porto Ceresio, VA ( Guardalo su Google Maps)