Apre a Casorate Sempione lo sportello legale comunale

A Casorate Sempione apre il nuovo sportello legale comunale: il servizio è promosso dal Comune in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio, con presenza quindicinale.

«Un avvocato sarà a disposizione dei nostri cittadini a partire dal 6 settembre» spiega l’assessore al sociale Fausta Battaglia, che ha seguito la genesi del nuovo servizio. «L’avvocato non potrà prendere in carico cause, né fornire nominativi o preventivi di spesa, ma potrà orientare i nostri concittadini nel modo migliore per districarsi nelle eventuali questioni legali».

Come detto il servizio sarà accessibile a partire dal 6 settembre: sarà garantito poi a cadenza quindicinale, con orario dalle 15 alle 18. L’appuntamento va prenotato chiamando il numero 349 8013691.