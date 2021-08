Arriva la stagione dei funghi, riaprono gli sportelli micologici

Con la grande umidità dei giorni scorsi la stagione dei funghi è già alle porte.

Per orientarsi tra i diversi funghi raccolti ed evitare spiacevoli se non pericolosi episodi con funghi non commestibili, Ats Insubria riapre gli Sportelli Micologici di Varese, Gallarate e Luino, cui potersi rivolgere fino al 30 novembre 2021 (ci sono poi anche tre sportelli in provincia di Como).

Gli sportelli dal 2 agosto al 31 agosto ricevono su appuntamento, mentre dal 1 settembre al 30 novembre come da orari sotto riportati. VARESE – via O. Rossi, 9 Padiglione Golgi tel. 0332 277111

Lunedì dalle 11.00 alle 12.30 venerdì dalle 11.00 alle 12.30 GALLARATE – via L. da Vinci, 1 – tel. 0332 277240

Mercoledì dalle 09.00 alle 12.30 LUINO – via G. Verdi, 6 – tel. 0332 542822 – 0332 277240

Lunedì dalle 11.00 alle 12.30 giovedì dalle 14.00 alle 15.30 COMO – via Castelnuovo 1 – tel. 031.370689

Lunedì ore 9.00 alle 12.00 venerdì ore 9.00 alle 10.00 CANTÙ via Cavour, 10

tel. 031 3512810

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 venerdì’ dalle ore 14.30 alle ore 15.30 MENAGGIO Villa Govone

tel. 0344369222 solo SU APPUNTAMENTO

INFO e contatti:

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Ispettorato Micologico

Como 031.370421 – Varese 0332.277240