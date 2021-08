Con Artigiani in borgo al Sacro Monte di Varese si scatena la creatività

Domenica 22 agosto dalle 10 alle 20 si terrà il terzo appuntamento di Artigiani in borgo al Sacro Monte di Varese, la mostra mercato di artigianato di qualità organizzata da Mani maestre Ass. Parteno. Artigiani selezionati provenienti dalle province di Varese, Como e Milano, esporranno i loro prodotti animando le vie del borgo, intorno al Camponovo.

Il programma della giornata prevede una serie di eventi collaterali, tra cui i laboratori artigiani dedicati a visitatori grandi e piccini che potranno imparare le tecniche principali della lavorazione artigianale per creare nuovi oggetti da portare a casa. Dalla carta alle perline, passando per l’arte del riciclo creativo, si potrà apprendere come scatenare la creatività partendo da materiali semplici.

LABORATORI PER IMPARARE E CRIPTE DA VISITARE

La partecipazione ai laboratori è gratuita con obbligo di prenotazione e previa presentazione di green pass per i maggiori di 12 anni. Per prenotare è possibile mandare una email a manimaestre@gmail.com o un messaggio al 3396177718. Nel pomeriggio si segnala la passeggiata guidata dal Camponovo fino alla Cripta del Santuario, antica chiesa di IX- X secolo. La visita permette di conoscere la storia secolare di S. Maria del Monte racchiusa tra gli spazi dell’antica Cripta, da poco riaperta al pubblico. Le testimonianze artistiche ed archeologiche raccontano, infatti, l’antichità del culto su questa montagna. Molto interessanti anche gli interventi di restauro compiuti tra 2013 e 2015 che hanno permesso di effettuare nuove scoperte. La visita ha un costo di 7 euro a persona con prenotazione presso info@sacromontedivarese.it o telefonando al 3664774873.

«Stiamo vivendo nel borgo una straordinaria convergenza tra associazioni, artigiani, istituzioni e commercianti – dice Michele Todisco, tra gli organizzatori dell’evento – . Siamo tutti nella stessa barca e tutti vogliamo collaborare per dare al Sacro Monte il lustro che merita».

DEGUSTAZIONI

Anche le attività commerciali del borgo fanno la loro parte: si segnala in particolare la degustazione gratuita del Pandolce e dell’Amaro del Sacro monte presso l’Emporio di Via Beata Moriggi Caterina, attivata per promuovere la passeggiata tra le vie del borgo. La giornata si conclude in musica con il concerto “Regioni e ragioni della musica popolare” dei De Terra, un gruppo musicale di canzoni popolari e tradizionali dell’Italia che ha allargato le sue vedute musicali anche a tutta l’area del Mediterraneo all’insegna della musica popolare e delle sue suggestive evocazioni proponendo brani e strumenti di antiche tradizioni.