Artoni: “Si faccia di più per i dipendenti comunali con disabilità”

Furio Artoni, capogruppo di minoranza in consiglio comunale e candidato sindaco di Azione civica per Luino e Frazioni interviene sul tema della disabilità.

E lo fa con una nota che riguarda nel dettaglio la situazione dei dipendenti comunali.

«Dopo avere notato i molteplici impegni dell’amministrazione a favore della inclusione delle più disparate categorie e delle spese sostenute per l’acquisto di automezzi elettrici per turisti , mi sono chiesto se avanzassero anche soldi per permettere a dipendenti comunali affetti da disabilità di poter usufruire di mezzi, basterebbe un computer per poter svolgere adeguatamente il lavoro», scrive Artoni.

«La domanda è: “Ci sono categorie di lavoratori all’interno del Comune di Luino che presentano disabilità e non sono in grado di svolgere adeguatamente il lavoro perché non vi sono strumenti adeguati?” La risposta mi risulta essere affermativa».

«E allora perché il Comune di Luino così sensibile alle problematiche legate alla sessualità, non si impegna anche a tutelare nel proprio interno i dipendenti con problematiche e disabilità?

La tutela dei più deboli non è solo all’esterno ma anche all’interno dell’amministrazione anche se questo non fa audience. Sarei contento che al più presto si provveda anche in questo senso», conclude il consigliere di minoranza.