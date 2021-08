Bambina rifiuta il vaccino per paura degli aghi, lite tra medico e genitore a Malpensafiere

Momenti di confusione nella mattinata di ieri, venerdì, all’hub vaccinale di Malpensafiere quando una bambina di 12 anni, terrorizzata dagli aghi, si è opposta in ogni modo all’inoculazione del vaccino contro il covid. Il parapiglia si è scatenato quando il medico incaricato per effettuare la puntura, probabilmente spazientito dalle resistenze della dodicenne, le avrebbe abbassato la mascherina e l’avrebbe colpita con uno schiaffo.

Questa la versione del padre che fino a quel momento – riferisce – ha cercato di calmare la figlia per convincerla a vaccinarsi. Diversa la versione dell’Asst Valle Olona, tramite il direttore socio-sanitario Marino Dell’Acqua che, invece, sostiene che il medico abbia solo preso il viso della bambina tra le dita di una mano con l’intento di farla smettere di piangere e calmarla: «All’hub di Malpensafiere abbiamo somministrato il vaccino a più di 400 mila persone e gentilezza e cortesia sono sempre state una costante tra medici, infermieri e volontari. La persona accusata, tra l’altro, è un medico di base che è abituato a trattare con le persone e non credo che abbia schiaffeggiato la bambina».

L’episodio, però, non si è concluso con un chiarimento ma con l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, chiamata dal papà arrabbiatissimo per quanto accaduto. Papà e figlia hanno, infine, abbandonato la struttura senza aver eseguito la vaccinazione: «Ora convincere mia figlia a vaccinarsi sarà praticamente un’impresa. È rimasta profondamente turbata dall’accaduto e stiamo valutando il supporto psicologico, sia per la fobia degli aghi che, ora, per quella dei medici. Denunceremo l’accaduto perchè non succeda ad altri» – ha dichiarato il genitore.