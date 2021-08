Barasso, Paolo Pozzi si candida consigliere al fianco di Lorenzo Di Renzo Scolari

Paolo Pozzi, 44 anni, geologo, già candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative ed appartenente ad una delle famiglie storiche di Barasso, si candida ora come consigliere comunale nella lista “La Voce di Barasso” a sostegno di Lorenzo Di Renzo Scolari.

Come detto, nel 2016 Pozzi si era messo alla prova come aspirante primo cittadino: «Cinque anni fa la mia candidatura era stata essenzialmente di servizio: il paese rischiava il commissariamento con una sola lista in campo e quindi, insieme ad un gruppo di amici che amano Barasso, ci siamo presentati per scongiurare questa drammatica ipotesi» spiega Paolo Pozzi in una nota.

«Ho deciso di sostenere Lorenzo perché, avendo avuto modo di conoscerlo meglio in questi ultimi cinque anni nei quali sono stato all’opposizione, penso che sia una persona brillante, sempre presente e di grande preparazione. Credo nella necessità di portare nel nostro paese una ventata di novità e lui è la persona giusta al momento giusto» ha continuato Pozzi, sottolineando poi le proposte programmatiche che gli stanno più a cuore per questa tornata elettorale 2021 e soprattutto per i prossimi cinque anni: «Da geologo ho la competenza tecnica per poter continuare a dare seguito ai lavori di messa in sicurezza del versante barassese del Campo dei Fiori».

È un tema rilevantissimo, per i paesi alle falde del Campo dei Fiori, esposti a rischio idrogeologico (il caso estremo è quello di Luvinate, colpita da cinque alluvioni in quattro anni). «Partendo dalla prosecuzione dell’ottimo lavoro iniziato dall’Amministrazione Braida e attraverso una serie di proposte che, se eletto, sosterrò, l’obiettivo è quello di realizzare alcuni interventi come la mappatura delle tombinature nei luoghi più critici del paese e l’incentivazione della realizzazione di opere di invarianza idraulica anche per le abitazioni già esistenti».

«Grazie a Paolo Pozzi che ancora una volta si espone pubblicamente per sostenere Barasso: oggi più che mai c’è bisogno di persone che decidono di dedicarsi all’amministrazione pubblica per l’interesse generale ed il benessere collettivo» commenta il candidato sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari. «Averlo nella squadra de “La Voce di Barasso” è per me motivo di grande orgoglio e sono certo che il suo supporto farà la differenza».