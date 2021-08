Bardello incorona la sua campionessa olimpica: bagno di folla per Federica

Applausi, sorrisi e tanta emozione. La festa per Federica Cesarini, oro olimpico del canottaggio, si è trasformata nella celebrazione di una comunità, quella di Bardello che in quella “figlia del lago”, nipote del “Gilberto”, si è riconosciuta e si è stretta.

Con il sindaco Luciano Puggioni a fare da cerimoniere visibilmente emozionato, i suoi assessori, i sindaci dei comuni dell’Unione e l’assessore del comune di Gavirate dove c’è la società remiera che ha fatto di Federica una campionesse olimpica. E proprio loro, presidente, responsabile sportivo e Paola Grizzetti in partenza per le paralimpiadi, hanno raccontato della piccola promessa del canottaggio arrivata sul lago a 11 anni e relegata a fare da timoniere a causa del suo corpo minuito. Poi, con caparbietà, Federica raggiunge il suo posto sulla barca e la crescita professionale prosegue di pari passo con quella nella comunità di Bardello.

Sulla terrazza del Comune, la giovane campionessa ha parlato di nonno Gilberto, dei suoi traguardi, delle tante tappe che hanno contrassegnato la sua carriera sportiva.

In molti hanno sottolineato le doti e il carattere di Federica e a cui l’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo ha promesso un lago pulito e limpido entro pochi anni . “Presto potrai tuffarti” ha detto Cattaneo mentre Federica candidamente ha ammesso “Io in quel lago, il bagno l’ho già fatto”.

Per chi si allena, quelle acque sono da sempre amiche e alleate.