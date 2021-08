Bellinzona, annega nel Ticino per scappare dalla Polizia

Ruba in una casa a Bellinzona, gli agenti della Polizia Cantonale lo inseguono e lui si butta nel fiume e annega.

Sembra una storia da film, invece è successo davvero, nella mattinata di mercoledì 11 agosto, in Canton Ticino. Un uomo di 28 anni, kosovaro, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e con divieto di entrata in Svizzera, è stato segnalato in una casa in via Belsoggiorno a Bellinzona alle 7.30.

In breve tempo è scattato il dispositivo di ricerca messo in moto dalla Polizia Cantonale: l’auto dell’uomo è stata avvistata in un parcheggio nelle vicinanze di un distributore di benzina a Molinazzo.

Al giungere della pattuglia un uomo si è dato alla fuga a piedi in direzione del Ticino. Giunto al fiume è entrato in acqua, ma la corrente lo ha trascinato e non è più riemerso. Il fuggitivo è stato individuato e successivamente recuperato privo di vita poco dopo le 10 all’altezza del Ponte Rosso di Galbisio.

Le verifiche successivamente effettuate hanno permesso di identificarlo. Eventuali testimoni che hanno assistito ai fatti sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.