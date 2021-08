Bergamo, accoltellato in strada davanti alla famiglia: arrestato un ventenne

Ci sarebbe una banale lite alla base dell’omicidio che si è consumato domenica 8 agosto a Bergamo, nella centralissima via Novelli, a pochi passi dalla stazione. La vittima è un uomo di 34 anni di origine tunisina, ucciso con una coltellata da un 20enne italiano con cui aveva discusso poco prima in strada. (foto di Bergamonews)

Tutto è accaduto intorno alle 13.15. Secondo una prima ricostruzione le due persone, il 34enne e il 20enne, pare si siano incrociati sul marciapiedi e si siano leggermente scontrati. Da quello è nato un alterco.

Pare che il ragazzo sia risalito in casa, sempre in via Novelli, abbia preso un coltello e sia tornato in strada, dove l’uomo aveva ripreso la sua strada, camminando con moglie, figlia minorenne e figlio neonato nella carrozzina. L’ha raggiunto è l’ha aggredito, colpendolo con una pugnalata.

Subito è scattato l’allarme. I soccorsi sono giunti sul posto poco dopo e i sanitari hanno provato a rianimare il 34enne che, però, era già morto.

Il ragazzo di 20 anni è stato subito fermato dai carabinieri della vicinissima stazione di Bergamo.