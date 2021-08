Buona la prima, la Pro Patria vince all’esordio in Coppa Italia

(foto di repertorio)

Buona la prima, come si suol dire, per la Pro Patria che passa 1-0 contro Feralpisalò e inaugura al meglio l’inizio della nuova stagione nel match di Coppa Italia Serie C.

Nonostante un finale al cardiopalma con ben 5 minuti di recupero è stata una vittoria di meritata per la squadra biancoblù andata subito (9′) in vantaggio grazie al gol di Stanziani, nato da una bella azione sull’asse Brignoli-Castelli. Il prossimo turno sarà contro la vincente della sfida Pro Sesto – Juventus U23.