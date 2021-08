Busto Arsizio dice addio ad Ezio Foglia, punto di riferimento per l’arte in città

Addio Ezio Foglia, artista e mecenate bustocco. La città saluta commossa un uomo di cultura, fondatore della Cascina dell’Arte, già punto di riferimento per l’arte cittadina.

Foglia si è spento all’età di 78 anni a Busto Arsizio, dove viveva e lavorava. È stato allievo dei pittori Waifron Torresan, Di Martino, del prof Azzoni di Varese e del maestro Moro di Milano. Ha frequentato l’accademia di Brera presso la scuola libera di nudo in un corso quinquennale. Con l’associazione culturale On the Road ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero.

Nel 2006 aveva ristrutturato una delle ultime cascine rimaste nel centro storico di Busto Arsizio inaugurando la Galleria “Cascina dell’Arte” dove negli anni hanno esposto numerosi artisti nazionali e internazionali da collezioni private.

«Non solo un artista, un uomo dell’arte. Per l’arte – lo ricorda la vicesindaco Manuela Maffioli -. La sua “Cascina’ crocevia di talenti affermati e in erba. Uno spazio a disposizione anche di chi non aveva spazi. L’ultimo gesto nobile: realizzare la mostra degli studenti del liceo artistico. Un gesto che, al Tavolo Arte, abbiamo poi studiato come emulare, coinvolgendo altre gallerie d’arte della città. Un mecenate. Un uomo sensibile e generoso. Che ci manca già moltissimo. E mancherà alla nostra Busto Arsizio».