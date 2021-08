Busto Arsizio, il “taxista delle prostitute” denunciato per favoreggiamento

La sua attività notturna gli è costata una denuncia per favoreggiamento della prostituzione: il provvedimento ha colpito un uomo di 45 anni, sorpreso verso l’1,30 della scorsa notte (tra venerdì 13 e sabato 14 agosto) dagli uomini della Volante di Busto Arsizio a effettuare una manovra sospetta in una via laterale di Corso Sempione.

La pattuglia ha notato un’utilitaria svoltare improvvisamente alla vista degli agenti: dopo l’alt intimato dai poliziotti il conducente ha accelerato imboccando una strada sterrata dove ha provato a far scendere dalla vettura due donne in abiti succinti che hanno cercato riparo in tra gli alberi di un vicino bosco. Una fretta che non è servita, perché gli agenti hanno bloccato l’autista, cittadino italiano, e raggiunto le due donne, risultate entrambe di nazionalità nigeriana.

Il quadro si è chiarito poco dopo, per via delle ammissioni delle tre persone coinvolte confermate anche dalle chat sui cellulari in loro possesso. Il 45enne aveva il compito (“non occasionale” sottolineano dal commissariato”) di trasportare in direzione del Sempione le prostitute che raggiungevano Busto Arsizio con il treno. E, concluso il loro lavoro, di riportarle alla stazione ferroviaria cittadina.

Una “occupazione” che come detto è costata una denuncia all’uomo; la posizione delle due ragazze intercettate nella notte sarà approfondita. Le due risultano domiciliate in altre città e richiedenti la protezione internazionale.